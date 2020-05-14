شكرا لمتابعة خبر عن مصادر تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن زيارة سرية قام بها الشيخ العواضي إلى مأرب والمفاجئة الصادمة كانت في أول خطوة قام بها فور عودته من مدينة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر محلي مطلع عن زيارة سرية قام بها الشيخ ياسر العواضي، إلى محافظة مأرب التقى خلالها بعدد من القيادات العسكرية في قوات الشرعية بمدينة مأرب ١٧٣ كم شرق العاصمة صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن العواضي عاد إلى منزله في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن في نفس اليوم بعد أن تأكد عدم توصله لنتيجة في الزيارة الخاطفة له إلى مدينة مأرب.

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زيارة سرية الشيخ العواضي إلى مأرب وأكد المصدر أن الشيخ ياسر العواضي عاد ليلتقي بمشائخ تابعين لجماعة الحوثي على مأدبة إفطار أقامها لهم في منزله مترجيا لهم تسوية وضعه مع قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء وتأمين منطقته وضمانتهم بعدم قطع الطريق على منطقته التي أصبحت تحت نيران مقاتلي جماعة الحوثي بقانية بعد أن خذلته قيادات الشرعيه.

وأوضح المصدر أن العواضي وبعد أن خذلته قيادات الشرعية لا يمانع من إحالة قضية جهاد الأصبحي لأي مسار أو جهة وتسليم المطلوبين المتواجدين لديه لجماعة الحوثي لقيامهم بزراعة عبوات ناسفة بمنطقة الطفة وذي ناعم.

المصدر ذاته أكد بأن الشيخ ياسر العواضي أكد بأن بنت الأصبحي “جهاد” التي قُتلت ليست هي من تسببت في قتل وجرح أربعة من عناصر الحملة الأمنية وإنما هي أختها التي ماتزال على قيد الحياة.