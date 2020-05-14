شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يعترف بخطورة الوضع في عدن ويتوعد المسؤولين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الصحة العامة والسكان،في حكومة هادي الدكتور ناصر باعوم، بأن الوضع الصحي في عدن أصبح خطيرا جدا بعد انتشار الأوبئة والحميات وفيروس كورونا بشكل واسع.

ودعا باعوم كافة الأطباء والممرضين والفنيين وأطباء كليات الطب وطلبة الدراسات الطبية العليا إلى مساندة جهود القطاع الصحي في العمل على مجابهة فيروس كورونا و والأوبئة والحميات.

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وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ إجراءات لتصحيح بعض الاختلالات تجاه بعض المخالفين، مهددا بمحاسبة كل المقصرين عن أداء واجبهم الذي تتطلبه المرحلة والحاجة الملحة في هذه الظروف، مناشدا المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و عدم الاختلاط والالتزام بالحجر المنزلي.

يذكر أن السلطات المحلية في عدن تسجل يوميا عشرات الوفيات بسبب الحميات والأوبئة وعلى رأسها فيروس كورونا، كان آخرها ما تم إعلانه الأربعاء حيث سجلت السلطات في عدن وفاة 70 مواطن بهذه الاوبئة.