شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي : وجه توجيهات عسكرية لمحافظ حضرموت (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني بتعزيز اليقظة ورفع الوعي الذي تتمتع به على الدوام، محافظة السلام وإقليم النهضة والبناء والاستقرار والتعايش والوئام حضرموت المحافظة والإقليم.

وشدد فخامة الرئيس خلال اتصالا هاتفيا اجراه بالمحافظ البحسني على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة ومتابعة ورصد العناصر المارقة التي تحاول عبثاً زعزعة امن واستقرار حضرموت والوطن عمومًا.

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وأشاد فخامة الرئيس في هذا الصدد بالكلمة التوجيهية للواء البحسني والموجهة إلى أبناء حضرموت في تعزيز وحدتهم وتعضيد تكاتفهم خلف مؤسسات الدولة والجمهورية وشرعيتها والتحذير والرفض لأي أعمال أو تشكيلات عسكرية خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية.. مؤكدًا بأن ذلك لا يخدم حضرموت وأبناءها ولا يخدم المصالح العليا للوطن، وامن واستقرار حضرموت، لافتا إلى ان الجمهورية والدولة الاتحادية ستنتصر والمشاريع الصغيرة مصيرها الفشل والزوال.

وشدد على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية لقطع دابر التطرف والإرهاب وأي اعمال خارجة عن الدولة ومؤسساتها.

من جانبه وضع المحافظ البحسني فخامة الرئيس امام مستجدات الأوضاع في المحافظة على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بالجوانب الأمنية والتنموية والاستقرار والوعي المجتمعي الذي تتمتع به حضرموت وأبناءها.

واكد البحسني ان حضرموت لن تكون الاّ تحت راية ومظلة الشرعية لما عرف عنها وابنائها من وعي ومدنية وأنها لتنشد السلام والاستقرار وبنا حاضر ومستقبل الأجيال القادمة.. مثمناً جهود فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة لأوضاع البلد وايلاءه الاهتمام بحضرموت واحتياجاتها.