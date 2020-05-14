عاجل انفجار عنيف بخورمكسر في عدن ومصدر يكشف تفاصيل وسبب الانفجار

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف حي العريش بمديرية خورمكسر شرق مدينة عدن في اليمن، مساء اليوم الاربعاء ، أعقبه إطلاق نار. وقال مصدر خاص للمشهد اليمني ان الانفجار ناتج عن عبوه متفجرات زرعت بالقرب من محطة الحمصي بالعريش. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واكد المصدر انه لاتوجد أي اصابات او اضرار نتيجة لذلك الانفجار وطوقت قوات من طوارئ امن عدن مكان الانفجار وانتشرت في محيطه . وياتي هذا الانفجار وسط معارك عنيفة بالقرب من مدينة زنجبار بين قوات الانتقالي الذي تسيطر على عدن وبين القوات الشرعية التي تسعى لانهاء انقلاب الانتقالي في المدينة التي سيطر عليها في اغسطس الماضي .

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