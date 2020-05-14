عاجل : انفجارات عنيفة تهز ابين في الاثناء والمعارك على اشدها (تفاصيل حصرية)

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عدن - ياسمين التهامي - تهز انفجارات عنيفة في الاثناء منطقة الشيخ سالم بمحافظة ابين جراء تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات المجلس الانتقالي.

واكدت مصادر محلية ان الانفجارات تهز المنطقة ما بين الشيخ سالم وقرن الكلاسي جراء تبادل القصف بالأسلحة الثقيلة.

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وتتواصل المواجهات لليوم الثالث في محافظة أبين بين القوات الحكومية وقوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.

ونقل وسائل اعلامية عن مصدر عسكري قوله إن قوات الطرفين خاضت مواجهات خفيفة منذ صباح الأمس عقب سيطرة القوات الحكومية على مواقع الحزام الأمني في منطقة "الطرية"، لكن دارت مواجهات عنيفة فجر اليوم الأربعاء، وسط قصف مدفعي هو الأعنف بين الطرفين.

وأحرزت القوات الحكومية فجر الأربعاء تقدما لافتاً صوب بلدة الشيخ سالم ووصلت إلى الأرسال الواقعة على مشارف البلدة، في حين تمركزت قوة أخرى في إحدى المدارس الواقعة في ضواحي المنطقة.

وقال المصدر إن القوات الحكومية استولت على 11 طقم تابع للحزام الأمني وعربتين مدرعتين في المواجهات العنيفة فجر الأربعاء.

في المقابل شنت قوات الانتقالي قصفا مدفعيا على موقع قرن الكلاسي وبحسب مصادر عسكرية فإن أطقم وآليات عسكرية تضررت جراء القصف بالتزامن مع محاولات تلك القوات تنفيذ عمليات التفاف على مواقع القوات الحكومية في قرن الكلاسي والطرية.

وبحسب المصدر العسكري فقد قتل أكثر من 6 وأصيب حوالي 8 آخرين في القصف المدفعي المتبادل بقذائف الدبابات والمدافع والأسلحة المتوسطة صباح اليوم وحتى ظهر الأربعاء، من مواقع تمركزها في منطقتي الطريه والشيخ سالم.

وقال المصدر ان القوات الحكومية استولت على 11 طقم تابع للحزام الأمني وعربتين مدرعتين في المواجهات العنيفة فجر الأربعاء.