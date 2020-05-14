شكرا لقراءة خبر عن الفنانة أحلام تقوم بهذا الفعل الصادم في رمضان وتثير ضجة واسعة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - الفنانة أحلام تقوم بهذا الفعل الصادم في رمضان وتثير ضجة واسعة (فيديو)

احتفلت النجمة الإماراتية أحلام الشامسى، بعيد ميلاد ابنها فاهد، البالغ من العمر 16 عاما، فى حفل عائلى، متمنية له طول العمر وأن يتبوأ أعلى المناصب فى المستقبل.

24471367

وفى مقطع فيديو، أظهر الفنانة أحلام وهى تدعو لولدها فاهد، أن يطول الله فى عمره وأن يحفظه لها ولوالده وأخواته، وأن تراه فى أعلى المناصب.

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، على الدعاء إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، فى ذكرى رحيله، حيث يتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنسانى".

Advertisements

وقالت الفنانة أحلام، عبر حسابها بموقع تويتر:"ذكرى وفاة الشيخ زايد اللهم أرحم الشيخ زايد وأغفر له وأسكنه فى جنة الفردوس مع الصديقين والأبرار والصالحين".

وأضافت قائلة: "سقى الله هالمبسم من أنهار جنة الفردوس الأعلى اللهم أرحم والدنا الشيخ زايد بن سلطان وأغفر له وأجعل مثواه فى جنات النعيم الأعلى يارب العالمين".

24471367