الكشف عن هوية الطيران الذي يحلق الان فوق محافظة ابين بالتزامن مع انفجارات تهز المدينة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حلق طيران التحالف قبل قليل فوق سماء منطقة الشيخ سالم بمحافظة ابين. وقالت مصادر صحيفة عدن الغد ان الطيران حلق فوق سماء المنطقة التي تجددت فيها الاشتباكات المسلحة بين قوات الشرعية والانتقالي. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * مواطن سعودي يرتكب عمل صادم في نهار رمضان لم يخطر على بآل احد... والشرطة السعودية تلقي القبض عليه.. شاهد * شاهدو القصر الفاخر الذي أهداه محمد بن سلمان لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب .. بلغت قيمته300 مليون دولار .. وشكله من الداخل لا يمكن لعقل الانسان ان يتخيله ..(صور) * زوجة الفنان راغب علامة تقع بالمحظور وتنشر صورتها وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها.. شاهد • من الحجاب الى التبرج والسفور... فتاة سعودية ترتد عن الاسلام وتنشر فيديو صادم اثار غضب الشارع السعودي... شاهد • اليكم الصور الصادمة للفنانة منة عرفة التي دفعت رامز جلال للانتقام منها وتعذيبها في برنامج (رامز مجنون رسمي) .. وفيديو يكشف سبب سخرية احمد حلمي منها.. شاهد * قناة MBC تكشف عن السبب المحرج الذي دفعها لايقاف عرض مسلسل "مخرج 7" Advertisements * طفل في الثانية عشرة من عمره يتزوج فتاة تكبره بـ 17 عاماً في سوريا.. شاهد كيف كانت ردة فعل العروسة عندما اجلسوها بجوارة.. فيديو * فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور) * تسريب صورة محرجة وصادمة لزوجة الفنان رامز جلال.. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الارض.. شاهد * قناة MBC تنشر لقطة محرجة لرامز جلال مع الفنانة منة عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي ..شاهد • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) • سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وقال سكان محليون ان دوي انفجارات سمع في المنطقة لحظة تحليق الطيران يعتقد انها ناتجة عن الاشتباكات.

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