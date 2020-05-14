شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواطن سعودي يرتكب عمل صادم في نهار رمضان لم يخطر على بآل احد... والشرطة السعودية تلقي القبض عليه.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار مواطن سعودي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فعله في نهار رمضان أمام المارة الذين تمكنوا من توثيق تصرفه الصادم، مُطالبين بسرعة القبض عليه.

ويظهر المواطن بالفيديو في سيارته، يُحاول الاقتراب من سيارة أخرى ليصدمها، وينجح في ذلك، ويتسبب في إيقافها بعد صدمها.

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ولم يكتف المواطن بذلك، بل ينزل من سيارته إلى السيارة الأخرى التي صدمها، ويعتدي على صاحبها بالضرب بعصا غليظة، وحين يُحاول السائق الآخر الهروب، يُطارده.

ورأى مُغردون أن تصرف السائق المعتدى عليه كان حكيماً لعدم تبادل الاعتداء مع المواطن الغاضب، فعلق أحدهم: “من أمن العقوبه أساء الأدب … كثير تشوف ناس عبالها في غابة وإن شاء الله انه حليم وتصرف السايق المعتدي علية تصرف حكيم قد يكون في حالة غير طبيعية ولكن لابد ان ننتبه من هولاي المفسدين خصوصا في المحافظات البعيدة . حفظ الجميع من كل مكروه”.

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وكالات