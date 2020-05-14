شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. وبحضور عددمن كبار مشايخ اليمن واقيالها.. الشيخ الشايف يوصل مستشار امين العاصمة والأسدي يعلن العفو في الموقف ..!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بالصور .. وبحضور عددمن كبار مشايخ اليمن واقيالها.. الشيخ الشايف يوصل مستشار امين العاصمة والأسدي يعلن العفو في الموقف ..!!

2020/05/14 الساعة 01:31 صباحاً (الخليج 365_ صنعاء:خاص)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. وبحضور عددمن كبار مشايخ اليمن واقيالها.. الشيخ الشايف يوصل مستشار امين العاصمة والأسدي يعلن العفو في الموقف ..!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.