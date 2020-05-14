شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: ليست ابين ولا شبوة..محافظ هذه المحافظة يصعق قوات الانتقالي ويقصم ظهورهم ويربك كل حساباتهم بجبهة جديدة وحاسمة..لن تصدق ماذا فعل هذا المحافظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ليست ابين ولا شبوة..محافظ هذه المحافظة يصعق قوات الانتقالي ويقصم ظهورهم ويربك كل حساباتهم بجبهة جديدة وحاسمة..لن تصدق ماذا فعل هذا المحافظ

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: ليست ابين ولا شبوة..محافظ هذه المحافظة يصعق قوات الانتقالي ويقصم ظهورهم ويربك كل حساباتهم بجبهة جديدة وحاسمة..لن تصدق ماذا فعل هذا المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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