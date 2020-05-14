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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اردوغان يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ضد القوات السعودية والاماراتية ..وزوارق حربية تركية بسلاح فتاك تقتحم سقطرى والسعودية تحرك بارجة حربية

2020/05/14 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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