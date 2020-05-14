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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: أمريكا تباغت الجميع وتقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي..والكونجرس الامريكي يوجه اخطر اتهام للامارات ويمنعه نهائيا من اي تحرك داخل المحافظات الجنوبية

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