شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مديرية حات بالمهرة تتسلم مولدين كهربائيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلّمت مديرية حات بمحافظة المهرة، اليوم، مولدين كهربائيين بقوة 900 كيلو وات بدعم من السلطة المحلية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأوضح مدير المديرية محسن مشخفي أن المولدات ستساهم في تعزيز الشبكة الكهربائية في المديرية.

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