شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يدشن الحملة الوطنية للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر اليوم، حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا تنظمها الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وفي التدشين أشاد المحافظ بإقامة هذه الحملة التي تساهم في التوعية بمخاطر هذا الفيروس القاتل، ورفع الوعي المجتمعي عبر نشر الملصقات والمحاضرات.

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