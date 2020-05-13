شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعفي مخالفي الإقامات من الغرامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العميد خميس الكعبي، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم قبل مارس الماضي.

وقال الكعبي: "أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين".

وأشار إلى أن "الأمر جاء ضمن مكرمة أمر بها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعفاء المشمولين من كافة الغرامات المترتبة على بطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية".

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وتابع: "وفقا لتوجيهات رئيس الدولة فإن المكرمة لن تحول دون عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك".

ولفت إلى أن "الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة من أي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة، فيما سوف تعلن عن كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة خلال الفترة القادمة".

العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: نعلن عن مكرمة من رئيس دولة الإمارات حفظه الله بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام.#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 13, 2020

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