وزير الصحة: الوضع خطر والمرحلة تقتضي تكاتف جهود الجميع لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، على أهمية الوعي المجتمعي كعامل أساسي، في الوقاية من الأوبئة والفيروسات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومنها عدم الاختلاط والالتزام بالحجر المنزلي، مشددا على ضرورة قيام السلطات المحلية في المحافظات بمكافحة البعوض ومسببات الفيروسات والأوبئة، وتنفيذ مشاريع وبرامج الإصحاح البيئي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وثمن الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الكوادر الصحية في المحافظات ومراكز العزل الصحي والمستشفيات، ودورهم الهام في ظل الظروف التي فرضتها المرحلة جراء تفشي وباء كورونا، مشددا على ضرورة التزام كافة الأطباء الممرضين والفنيين وأطباء كليات الطب وطلبة الدراسات الطبية العليا بمساندة الجهود الحكومية والقطاع الصحي في العمل على مجابهة فيروس كورونا وفي ظل تفشي عدد من الأوبئة.

ولفت وزير الصحة الى أن المرحلة تقتضي تكاتف الجهود في القيام بمهام استثنائية وإضافية، وسيتم محاسبة كل المقصرين عن أداء واجبهم الذي تتطلبه المرحلة والحاجة الملحة في هذه الظروف، مشيراً إلى انه قد تم اتخاذ إجراءات لتصحيح بعض الاختلالات تجاه بعض المخالفين.

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وأكد ان الوزارة ومكاتبها في المحافظات تتابع عن كثب المقصرين وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتقاعسين عن أداء مهامهم.

وأهاب الدكتور باعوم بضرورة التزام السلطات المحلية في المحافظات بالإجراءات الاحترازية الضرورية التي تحد من تفشي الوباء، لافتاً إلى ظهور بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس في بعض المحافظات وان الإجراءات الاحترازية لاتزال غير مطبقة بالشكل المطلوب، وهو ما يستدعي من السلطات المحلية تنفيذ رقابة شديدة على مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مع السماح بحركة مرور شاحنات نقل البضائع وفرق الأعمال الإنسانية.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة تسخير كافة الموارد في المحافظات لدعم القطاع الصحي، ومشاريع وبرامج الإصحاح البيئي للحد من انتشار الأوبئة والحميات.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتوزيع ما لديها من الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية والوقاية للعاملين في القطاع الصحي، وتتابع الحكومة بالتنسيق مع المانحين أي دعم لتتمكن من إيصاله إلى المحافظات ومراكز الحجر الصحي والمستشفيات في كافة المحافظات.