شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 13 مايو 2020 وهي كالتالي : عاجل.. لجنة الحكم الذاتي الاقتصادية بعدن تستبعد تعز ماليا https://www.elyamnelaraby.com/479455 المليشيا تدفع بالعشرات إلى الهلاك على أيدي المشتركة بخطوط التماس بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/479463/ اجتماع يشدد على إخضاع جميع الداخلين الى الساحل الغربي للفحص الطبي https://www.elyamnelaraby.com/479467 مصاب بفيروس كورونا يهرب من أحد مراكز تعز الصحية https://www.elyamnelaraby.com/479476 رويترز: وفاة 20 حالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا بصنعاء يرفض الحوثيون الإعلان عنها Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/479477/ عميد بالجيش: كسرنا هجوماً حوثياً مزدوجاً في جبهة قانية شمال البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/479486/ رئيس الورزاء يناقش مع سفراء الدول الخمس ترتيبات عقد مؤتمر المانحين لليمن https://www.elyamnelaraby.com/479517/ الإمارات تدعم القطاع الطبي بالمكلا بأجهزة ومستلزمات نوعية https://www.elyamnelaraby.com/479518/ تسجيل ٧٠ حالة وفاة في عدن خلال الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/479519/ هاني بن بريك يتهم قطر بتبنى الإخوان والحوثي https://www.elyamnelaraby.com/479521/

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