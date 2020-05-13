شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التربية والتعليم تعفي طلاب الصف السابع حتى ثاني ثانوي من الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 اقرت وزارة التربية والتعليم اليوم، إنهاء العام الدراسي للصفوف من السابع وحتى ثاني ثانوي، واعفاءهم من اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي 2019-2020، بناء على قرار اللجنة العليا للطوارئ بِشأن إجراءات انهاء العام الدراسي.

Advertisements وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أقرت الوزارة احتساب نتائج الطالب في الفصل الدراسي الأول وضربه في اثنين. وأكد القرار على الالتزام بموعد اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي بتاريخ 28/6/ 2020. وأوضحت الوزارة انها اتخذت هذا القرار، وفقا لما تقتضيه الظروف الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا في اليمن، ومراعاة لما يعيشه الطلاب من قلق حيال مستقبلهم التعليمي

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