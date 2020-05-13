- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يتهم قطر بتبنى الإخوان والحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
إتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، قطر بتبني ميليشيا الإخوان والحوثي في اليمن .. مؤكداً أن الصراع في اليمن الأن بين مشروعين لا غير الأول بقيادة السعودية، والثاني بتمويل قطر".
وجاء تصريح بن بريك، تعليقا على المواجهات المسلحة بين القوات الجنوبية من جهة، ومليشيا حزب الإصلاح الإخواني، من جهة ثانية في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وأشار هاني بن بريك في تدوينة على حسابه في "تويتر" إلى أن "القنوات الممولة من قطر ترافق حزب الإصلاح الإخونجي الإرهابي في شقرة"، مضيفا: "وأمهم الجزيرة بالروح بالدم معهم، وهكذا ذبابهم في مواقع التواصل، ذلك الذباب الذي يذم التحالف ليل نهار".
وقال: "المعركة تتجلى أكثر صراع بين مشروعين لا غير مشروع بقيادة السعودية وآخر بتمويل قطر".
وخلص نائب رئيس الانتقالي إلى القول: "قطر تتبنى الحوثي والإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يتهم قطر بتبنى الإخوان والحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.