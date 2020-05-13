شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل ٧٠ حالة وفاة في عدن خلال الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت مصلحة الأحوال المدنية، ٧٠ حالة وفاة، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن .

وقال رئيس المصلحة، اللواء، سند جميل، في تصريح صحفي، ان اجمالي الوفيات ليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020م بلغ (70) حالة موزعين على النحو التالي : Advertisements (65) حالة بحسب خطابات من اقسام الشرط (1) حالة العزل (4) حالات مستشفيات خاصة وأضاف أن رئاسة المصلحة، سوف تستمر بارسال الاحصائيات لحين الانتهاء من ترتيب اللجنة المتعلقة بذلك، واستكمال اعمال الاحصائيات للفترة والسنوات السابقة من قبل وكيل المصلحة اللواء/ محمد عيدروس باهارون بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة الدكتورة اشراق السباعي والدكتور علي الوليدي ،،وكذلك الخروج بقرارات بموجب الاجتماع المقرر انعقادة مع الجهات ذات العلاقة .

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