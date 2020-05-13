شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : حقيقة تقبيل الرئيس أوباما يد الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة نادرة للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله خلال قمة العشرين في لندن عام 2009، وبصحبته الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وزعم البعض أن الرئيس الأمريكي كان يقبل يد الملك عبد الله، حيث ظهر وهو منحني أمامه.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وأوضح حساب "تاريخ آل سعود" الرسمي عبر "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي أوباما كان منحنيا وليس مقبلا.

وكان أوباما يصافح الملك عبد الله، ليتم التقاط الصورة.