شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات عسكرية مفاجئه لمحافظ حضرموت بعد ساعات من تنظيم الانتقالي عرضا عسكريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر محافظ حضرموت رئيس اللجنة اللجنة الامنية بالمحافظة، اللواء الركن فرج سالم البحسني،اليوم الاربعاء، لمليشيات الانتقالي ،بعد ساعات من تنظيمها عرضا عسكريا في مدينة المكلا.

وأكد البحسني انه لن يسمح بأي عمل عسكري خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية.

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وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، في تصريح صوتي وجهه لعموم أبناء المحافظة، أن أبناء حضرموت جميعهم إخوة بمختلف انتماءاتهم، مشيراً الى أنه منذ تحرير ساحل حضرموت في 24 من إبريل 2016م انتهجت قيادة السلطة المحلية والعسكرية بالمحافظة نهج بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، وتم قطع شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وذلك خدمةً للوطن وفي اتجاه وضع اللبنات الأولى لبناء دولة المؤسسات والنظام، وواجهنا صعوبات كبيرة في بداية المشوار حيث ظهرت مجاميع وأشخاص حاولوا تكوين قوى عسكرية خارج إطار المؤسسات الرسمية، لكننا واجهنا ذلك بقوة وأفشلناه.

وأضاف المحافظ "اليوم نشاهد بعض الأخوة يقعون في نفس الخطأ لذلك اؤكد أن في حضرموت قوة عسكرية وأمنية واحدة وأن أي مظاهر لقوة عسكرية خارج هذه المؤسسات غير مقبول، وأن القوة العسكرية والامنية بالمحافظة تأتمر بأمر قائد واحد ورئيس واحد للجنة الأمنية بالمحافظة.

ويأتي حديث البحسني ردا على قيام ما يسمى الانتقالي في حضرموت بتنظيم عرض عسكري لمليشياته داخل مقره بمدينة المكلا.

وحذر المحافظ القائمين على أي عمل عسكري خارج المؤسسات الرسمية بأن ذلك لا يخدم حضرموت ولا يخدم المصالح العليا للوطن.

وقال المحافظ انه أصدر التوجيهات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية بأن تمنع أي تجمعات لأي عمل من هذا النوع، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يعمل خارج هذه المؤسسات، داعياً المواطنين بأن يقفوا صفاً واحداً حتى لا نعرّض حضرموت والوطن لمتاهات جديدة" حد تعبيره.