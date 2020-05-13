شكرا لمتابعة خبر عن هـــام : الشيخ الفضلي يوجه إنذاراً أخيراً للمسلحين القادمين من خارج محافظة أبين الى "زنجبار" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين والشخصية الإجتماعية والقبلية المعروفة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، إنذار اخير للمسلحين القادمين إلى مدينة زنجبار من خارج محافظة أبين.

وهدد بدحر مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، القادمين من محافظة الضالع ومناطق ردفان ويافع، بالقوة ، إذا لم يقوموا بالانسحاب الفوري من أبين .

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وأوضح الشيخ الفضلي أن أبين وأهلها ترفض كل الرفض وجود العصابات والمليشيا ولا يمكن لها البقاء فيها. وقال رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين، ، أن كافة القبائل ومختلف المكونات السياسية والمدنية في محافظة أبين، تقف إلى جانب الجيش الوطني وما ينفذه من عملية عسكرية لدحر مليشيا المجلس الانتقالي المتمردة من زنجبار عاصمة المحافظة.

وجدد الشيخ وليد الفضلي التأكيد على أن أبين بقبائلها ومختلف شرائح المجتمع مع قيادة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواجهة تمرد المجلس الانتقالي والعصابات الخارجة عن النظام والقانون.

كما أكد رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين الشيخ الفضلي استعداد قبائل أبين وجاهزيتها التامة للتعامل مع المتمردين في زنجبار وإسناد قوات الجيش الوطني التي تعمل وفق خطط محكمة لأجل تجنيب المدنيين أي خسائر.

لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك اي مشروع وطني لأبناء المحافظات الجنوبية وإنما هو أداة إماراتية ويُنفذ أجندة خارجية على حساب الوطن والمواطن وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلاً.