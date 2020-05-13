شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الكهرباء تعود للعاصمة صنعاء لأول مرة منذ اندلاع الحرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين اليوم الأربعاء، إعادة التيار الكهربائي الحكومي إلى عدد من المناطق والأحياء بأمانة العاصمة، من محطة حزيز لتوليد الكهرباء.

و أوضح مصدر بغرفة عمليات وزارة الكهرباء، إن إعادة التيار الكهربائي الحكومي إلى كافة المنازل بأمانة العاصمة بشكل آمن ومنتظم، يأتي وفقاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى للحوثيين وفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

و أشار إلى أن وزارة و مؤسسة الكهرباء أعدتا خطة لإعادة التيار الكهربائي إلى مناطق و أحياء أمانة العاصمة برفع الأحمال بمحطة حزيز لتوليد الطاقة الكهربائية.

و لفت إلى أن الفرق الفنية بمناطق كهرباء أمانة العاصمة، شرعت قبل أيام في إعادة تأهيل الشبكات المتضررة جراء الحرب والعبث، تمهيداً لإيصال خدمة التيار الكهربائي الحكومي للمشتركين.

و بين المصدر أن الفرق، عملت اليوم على تشغيل محول شارع الثلاثين في إطار المنطقة الثانية بالأمانة، لتغذية التيار الكهربائي بشارع الثلاثين مع شارع الستين إلى جوار سوق همدان و حي الميثاق و حمام الخاوي.

و لفت إلى أنه تم تشغيل محول الصرمي في إطار كهرباء المنطقة الرابعة والذي سيغذي التيار الكهربائي بحارات بيت العفيف و شارع الـ24 و العشاش حتى بيت دويد، و محول القشيبي لتغذية حارات شارع 30 من جوار سماء مول إلى عمارة محمد الجماعي و حارة شركة تجدد إلى بهارات ياسين بشارع الخمسين.

و ذكر أنه تم تشغيل محول الرويشان في إطار كهرباء المنطقة الرابعة لتغطية أحياء الدائري من جولة الرويشان حتى بداية شارع الجزائر و من جولة شارع مجاهد إلى جولة شارع 45 من حي حدة.

و أشار إلى أن الفرق الفنية عملت على تشغيل محول السواري في إطار كهرباء المنطقة الثالثة لتغذية الكهرباء بحارات الجبجب و القادسية ظفار و المرور و شرقي شميلة و كذا محول الضباينة لتغذية شارع خولان و القولفان و الخفجي و حمراء علب.

و أهاب المصدر بالمواطنين الراغبين إيصال التيار الكهربائي بالحارات المذكورة، التوجه إلى مناطق الكهرباء المختصة لمراجعتها و إدخال خدمة التيار الكهربائي مؤكداً أنه سيتم إدخال خدمة التيار الكهربائي إلى مناطق أخرى وبشكل يومي.

و دعت وزارة الكهرباء و الطاقة في حكومة الحوثيين المواطنين بأمانة العاصمة إلى توخي الحذر و الحيطة من خطوط الضغط العالي و الشبكة المنزلية تجنباً لحدوث أي مكروه.