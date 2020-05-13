شكرا لمتابعة خبر عن قائد القوات السعودية بـ "عدن" يزور أبطال الجيش في جبهة ثرة بمحافظة أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام قائد القوات السعودية قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد ركن طيار مجاهد العتيبي، بزيارة ميدانية للخطوط الأمامية بجبهة ثرة في محافظة أبين.

وذكر المركز الإعلامي لجبهة ثرة، أن العتيبي التقى بأبطال الجيش والمقاومة في الجبهة مطلع الأسبوع الجاري .

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وقال المركز في خبر نشرة اليوم ، أن العميد العتيبي قام بزيارة ميدانية للخطوط الأمامية بجبهة ثرة في محافظة أبين ، و قام في استقباله قائد الجبهة القائد طه حسين أبوبكر قائدوأركان حرب الجبهة القائد حسين الوحيشي وعمليات الجبهة عبدالله الوليدي و قادات السرايا والقيادات الميدانية العسكرية والأفراد الأبطال في الجبهة.

هذا وقد أدلى قائد جبهة ثره بتصريح رحب فيه بالقائد العتيبي وجميع مرافقيه من القيادات.

وقال "انه لفخر وإعتزاز لنا جميعا أن تزورونا اليوم الى جبهة ثره ونجدها فرصة للتوضيح لكل متربص بهذه الجبهة والذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة بأننا سنظل يدا بيد مع قوات التحالف العربي حتى دحر هذه المليشيات.

ثم بعد ذلك قام الوفد بمعية قيادة جبهة ثره بزيارة إلى جميع المواقع القتالية لابطال جبهة ثره أبتداء من المواقع الخلفية وانتهاء بالموقع الأمامي في أعلى جبل ثره.

في السياق ذاته اطلع العتيبي على استعداد الأبطال المرابطين في متارسهم على حدود التماس مع العدو، القتالي العالي بجبهة ثره .

بعد ذلك قام وفد التحالف العربي، بزيارة المستشفى الميداني المصغر الخاص بجبهة ثره والذي تم انشائه بإمكانيات محدودة وذاتية،ولمكتب الجبهة وأطلع خلال الزيارة على العمل الإداري الخاص بشؤون الجبهة وأفرادها.

و أدلى قائد قوات التحالف العربي العتيبي بتصريح صحفي قال فيه "لنا الشرف بأن نتواجد معاكم يا ابطال جبهة ثره ووجب علينا ذلك والحمدلله على توفيقه. مؤكداً أن جبهة ثره من اليوم لن تكون كما سميت في الماضي بالمنسية بل ستكون نصب أعيننا وسنبذل الغالي والنفيس وسنجود بكل مانملك بارواحنا ودمائنا وقواتنا معكم ونحن سندا لكم في السراء والضراء وسنكون معكم وقلوبنا معكم ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.