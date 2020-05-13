شكرا لمتابعة خبر عن قيادة الجيش الوطني في محوري عتق وأبين تصدر البيان رقم 2 للكمين الأكبر ضد مليشيا الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة الجيش الوطني محوري عتق وأبين ، بياناً توضيحياً لأخر المستجدات الراهنة للمعارك في محافظة عتق وأبين .

وجاء في البيانات :

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بفضل من الله وتوفيقه ونصره نجحت وحدات جيشنا البطلة صباح اليوم الاربعاء في تنفيذ كمين هو الأكبر من نوعه منذ انطلاق عملية الفجر الجديد الهادفة لدحر فلول التمرد التابعة للإمارات .

وعليه فقد نجحت القيادة العسكرية في تنفيذ الكمين العسكري المحكم بعد ورود معلومات باستقدام وحدات عسكرية من خارج عدن ومشاركتها إلى جانب قوات ميلشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

وبعد استدراج محكم وفي محيط منطقة الشيخ سالم تم الإطباق على هذه الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث تمكنت قوات جيشنا البطلة من اغتنام 12 مدرعة نوع النمر و4 دبابات أحداها تابعة للجيش الإماراتي حديثة الصنع بالإضافة إلى 8 أطقم عسكرية تابعة للحزام الأمني واسر 13 من عناصر الميلشيات .

وإذ تؤكد قوات الجيش أنها مستمرة في عملية التطهير العسكرية التي أعلنتها تشير إلى ان قواتها في الميمنة لاتزال تتقدم وباتت تسيطر على الأطراف الشمالية الشرقية من عاصمة محافظة زنجبار حيث تم تكبيد عناصر الميليشيات خسائر كبيرة .

وفي هذا الصدد تؤكد قيادة الجيش على ان جميع جرحى الميليشيات الانقلابية يتلقون الرعاية بمدينة شقرة بداخل احد ؤالميدانية كما يتم تقديم كافة سبل الإحسان والرعاية للأسرى والبالغ عددهم 63 أسيرا حتى اليوم.

وفي هذا المقام تؤكد قوات الجيش ان معركة استنزاف كافة قدرات الميلشيات الانتقالية في تخوم زنجبار قائمة على قدم وساق حيث تم وخلال 48 ساعة ومنذ انطلاق عملية #الفجر_الجديد تدمير أكثر من 12 دبابة و16 مدرعة والعشرات من الأطقم .

لقد كان يوم الأربعاء واحد من اصعب الايام على ميليشيات التمرد منذ ان اعلنت تمردها على الوطن حيث تكبدت خسائر هي الأكبر منذ 4 اعوام .

وقيادة الجيش وإذ هي تقف امام هذه الانتصارات تؤكد ان معركة طحن الميليشيات العميلة والخائنة للوطن قائمة على قدما وساق في معركة الكرامة التي يتشارك فيها كل أبناء الشعب دفاعا عن أرضه وكرامته .

إننا وإذ نعلن عن هذه الانتصارات نؤكد دخول قوات إضافية لم يتم الدفع بها منذ بدء المعركة إلى ساحتها خلال الساعات القادمة حتى تحقيق النصر .

صادر عن قيادة الجيش محوري عتق وابين يوم الأربعاء 13 مايو 2020