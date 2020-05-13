شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على أماكن الاشتباكات الراهنة بين قوات الشرعية والانتقالي الجنوبي وماهي آخر نقطة وصل إليها الجيش الوطني!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية في محافظة أبين إن الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عادت مجددا فجر اليوم وهي مستمرة.

ووفقا للمصادر فإن طلائع الجيش الوطني تخوض اشتباكات في مواقع متعددة بمحيط المدينة وبالتحديد في باجدار ، المخزن ، خلف ملعب أبين الجديد ، وادي حسان وفي لواء العمالقة سابقا وفي أطراف سوق زنجبار وبالقرب من ساحة الشهداء على بعد نصف كيلو متر.

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وأضافت المصادر أن ميليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في حالة إرباك غير مسبوقة وانهيارات واسعة وهروب مستمر.

وكان الجيش الوطني قد حقق تقدما كبيرا في المعارك الدائرة منذ يومين من المتمردين الانقلابيين التابعين لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.