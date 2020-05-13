شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير:هل تذكرون القيادي الحنوبي الذي اعلن الانتقالي مكافئة نصف مليون درهم لمن يأتي براسه..شاهد كيف قلب الطاولة على راس الانتقالي وجعلهم يندمون على فعلتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير:هل تذكرون القيادي الحنوبي الذي اعلن الانتقالي مكافئة نصف مليون درهم لمن يأتي براسه..شاهد كيف قلب الطاولة على راس الانتقالي وجعلهم يندمون على فعلتهم

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