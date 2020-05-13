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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: سفير المملكة يصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويباغته بطلب صادم افسد فرحة الرئيس بالانتصارات..لن تصدق ماذا طلب سفير المملكة من الرئيس هادي

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