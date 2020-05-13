شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..اشهر واشجع وزير شمالي يباغت الجميع ويبعث برسالة عاجلة لمدير امن عدن شلال شايع هزت وجدان كل ابناء الجنوب وصدمت قيادات الانتقالي ( نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اشهر واشجع وزير شمالي يباغت الجميع ويبعث برسالة عاجلة لمدير امن عدن شلال شايع هزت وجدان كل ابناء الجنوب وصدمت قيادات الانتقالي ( نص الرسالة )

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