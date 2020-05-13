توزيع 11250 كرتون تمر على الفقراء والنازحين بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت شبكة النماء اليمنية للجمعيات الأهلية، 11250 كرتون تمر، للنازحين والأسر الفقيرة في مديريات ( الدريهمي والتحيتا وحيس والخوخة و الحوك والحالي وبيت الفقية )، بمحافظة الحديدة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وثمن محافظ الحديدة الدكتور حسن طاهر، جهود مركز الملك سلمان في مساعدة النازحين في المحافظة وتقديمه المساعدات التي تساهم في التخفيف من معاناتهم، ومساعدة السلطة المحلية في مواجهة الاعباء الانسانية التي خلفتها حروب المليشيا الحوثية الانقلابية.

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