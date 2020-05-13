البركاني يدعو مركز الملك سلمان لتكثيف تدخلاته لمواجهة كورونا في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اتصالا هاتفيا، اليوم بالمستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام لمركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية والانسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ودعا البركاني، مركز الملك سلمان الى تكثيف تدخله لإنقاذ الوضع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن والتي تعددت فيها الجوائح والأوبئة والحميات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وشحة الامكانيات التي يعاني منها القطاع الصحي في اليمن بشكل عام.

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وعبر عن تقدير مجلس النواب لتدخلات المركز في اليمن والذي كان له الدور البارز في تنفيذ عديد من المشاريع الاغاثية والتخفيف من وطأة المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني والتي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وأشار رئيس مجلس النواب الى ان هذه المواقف ليست بغريبة على المملكة بقيادة الملك سلمان عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والذين يجسدون بشكل مستمر كل معاني وقيم الاخوة والتعاون الإنساني المخلص ويقفون مع الشعب اليمني في مختلف المجالات.

من جانبه أكد الدكتور الربيعة أن المركز سيعمل على مضاعفة جهوده وتدخلاته في مختلف المجالات الإنسانية والاغاثية في اليمن وخصوصا فيما يتعلق بانقاذ الوضع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن وسيعطي أولوية عاجلة لمشاريع الاستجابة الطارئة وتسخير الامكانيات المتاحة للتخفيف من معاناة سكان محافظة عدن.

وفي سياق اخر كلف رئيس مجلس النواب كل من رئيس لجنة الصحة والسكان في المجلس الدكتور نجيب غانم ومقرر اللجنة الدكتور سمير خيري رضا وعضو اللجنة الدكتور محمد ثابت العسلي بمتابعة تطورات الأوضاع الصحية في عدن وبقية المحافظات وتزويد المجلس بكافة البيانات والمعلومات والمقترحات لما من شأنه القيام بالواجبات المطلوبة والتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة والمنظمات الدولية وكافة الجهات ذات العلاقة لتخفيف المعاناة عن أبناء اليمنيين وانقاذ الوضع الصحي ووضع الحلول والمعالجات العاجلة.