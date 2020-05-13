تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف بأن الطقس بالمرتفعات الجبلية، اجواء صحوة خلال الليل والصباح الباكر، تتحول نهاراً بصورة تدريجية مابين الغائمة جزئيا إلى الغائمة على أجزاء من المرتفعات الجبيلة الغربية حيث تتشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة.

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أما المناطق الساحلية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرةة نسبياعلى السواحل الجنوبية والشرقية، صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرة على السواحل الغربية وباب المندب والرياح معتدلة إلى نشطة حيث تتراح سرعتها من 12 إلى 22 عقدة، مثيرة للأتربة والرمال على سواحل المخا وباب المندب والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وف المناطق الصحراوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها مابين05 إلى 15 عقدة، وأجواء مشمسة إجمالاً، حارة وجافة ومغبرة نسبيا مع درجات حرارة عظمى تتراوح مابين 38 إلى 42 د.م.

أما أرخبيل سقطرة، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلةإلى نشطة تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 عقدة، وأجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة على الأرخبيل خاصة خلال يومي الجمعة والسبت.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الاخوة، المواطنين خاصة كبار السن ومن يعانون مشاكل في التنفس من الأتربة والغبار، الاخوة في المناطق الصحراوية وكذلك في المناطق الداخلية المحاذية للشريط الساحلي من الأجواء الحارة وعدم التعرض كثيرا لأشعة الشمس، مرتادي البحر والصيادين في مديرية المخا وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج