شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يحصد أرواح المواطنين بصنعاء وسط إصرار حوثي على التكتم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواصل فيروس كورونا حصد اليمنيين في صنعاء وسط إصرار حوثي على جريمة التكتم.



وذكرت مصادر طبية متعددة وبيانات رسمية من وزارة الصحة بصنعاء وفاة سبعة عشر شخصاً وإصابة العشرات.

وبحسب المصادر، فإن المصابين، ١٥ امرأة، ٢٤ طفلا، ٦١ رجلا.

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