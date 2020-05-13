اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل شاب من المارة برصاص مسلحين وسط مدينة إب

0 نشر
إب - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شاب من المارة برصاص مسلحين وسط مدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

مقتل شاب من المارة برصاص مسلحين وسط مدينة إب

إب - الخليج 365

قتل شاب من المارة برصاص مسلحين بمدينة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

 

وقالت مصادر محلية إن شابا يعمل سائق لدراجة نارية قتل أثناء اشتباكات اندلعت بين مسلحين وسط مدينة إب.

 

Advertisements

وأضافت المصادر أن شاب يدعى "فواز حميد" قتل بعد تعرضه لإطلاق نار في منطقة "القلب" و "البطن" بشارع الأوقاف وسط مدينة إب.

 

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من حارتي "المغيرة" و "المركزي القديم" في شارع الأوقاف بمديرية المشنة، ليسقط الشاب قتيلا حيث كان مارا في الطريق وليس له علاقة بتبادل إطلاق النار.

 

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل ثلاثة مواطنين بحوادث متفرقة بمحافظة إب.

 

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب من المارة برصاص مسلحين وسط مدينة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا