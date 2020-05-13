شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصورة.. دفن جثمان سبع توفيت في مستشفى جبلة جراء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 إب - الخليج 365 أفاد شهود عيان بمحافظة إب، وسط اليمن، بدفن جثمان سبع جثث في الساعة الثانية من فجر اليوم الأربعاء، وتوفت في مستشفى جبلة، توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

ووفق الشهود، جرى دفنهم في مقبرة الغفران بمدينة إب، وبحضور أطقم حوثية وسيارات اسعاف. Advertisements ويأتي هذا في ظل إنكار مليشيا الحوثي ورفضها الإفصاح عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في محافظة إب وتأكيد مصادر طبية متطابقة بتسجيل عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. وينشر "الخليج 365" صورة تظهر عملية نقل الجثث بهدف دفنها.

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