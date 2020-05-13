تواصل دفن جثث أشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 إب - الخليج 365 تتواصل عمليات دفن جثث لأشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في محافظة إب، وسط اليمن.

Advertisements وأفاد شهود عيان، دفن جثث لأشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، في مقبرة جرافة بجوار سوق الفحم بمدينة إب. ويأتي هذا بالتزامن مع دفن جثث أخرى في مقبرة الغفران وسط مدينة إب. كما يأتي في ظل قطع عدد من الشوارع والأحياء واقفال مداخل المقابر.

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