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الرياض - رنا عبدالله - ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع بتوقع غير مسبوق وأصابته ..(فيديو)

مع انتشار فيروس كورونا، أطلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف وقالت إن كورونا سينتهي فجأة، وأن من سيكتشف اللقاح سيكون عربيًا وليس أجنبيًا.

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البعض رأى توقعها عاديًا أو مجاملة للتلفزيون الكويتي الذي استضافها عبر مداخلة هاتفية.

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وبعد أقل من شهر على توقعها، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وكالة الأنباء الإماراتية أنها منحت براءة اختراع من قبل وزاررة الإقتصاد الإماراتية لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد للتخلص من فيروس كورونا (كوفيد 19).

أصابت ليلى عبد اللطيف بتوقعها غير المسبوق وها هي دولة عربية ستصدر اللقاح للعالم.

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