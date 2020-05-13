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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: أمريكا تقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي وتمنعه من انقاذ الانتقالي..والكونجرس يطلق تهديد ارعب حكام الامارات ومنعهم من التدخل في الجنوب ( صورة )

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