شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:قوات الشرعية تدق ساعة الصفر وتقتحم عدن..والحزام الامني يسلم كل المواقع دون مقاومة و«5» محافظات جنوبية تعلن ولائها المطلق للرئيس هادي (صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:قوات الشرعية تدق ساعة الصفر وتقتحم عدن..والحزام الامني يسلم كل المواقع دون مقاومة و«5» محافظات جنوبية تعلن ولائها المطلق للرئيس هادي (صورة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:قوات الشرعية تدق ساعة الصفر وتقتحم عدن..والحزام الامني يسلم كل المواقع دون مقاومة و«5» محافظات جنوبية تعلن ولائها المطلق للرئيس هادي (صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.