شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويترز: وفاة 20 حالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا بصنعاء يرفض الحوثيون الإعلان عنها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 صنعاء - الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي، التكتم عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها.

Advertisements وذكرت وكالة "رويترز"، بأن مليشيا الحوثي بصنعاء رفضت إطلاع منظمة الصحة العالمية على نتائج اختبارات 50 حالة ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا. وبينت الوكالة، وفاة 20 حالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا بصنعاء يرفض الحوثيون الإعلان عنها. وبحسب الوكالة، فإن هناك 30 حالة اشبتاه جديدة بالإصابة بفيروس كورونا يرفض الحوثيون الإعلان عنها.

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