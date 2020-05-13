المليشيا تدفع بالعشرات إلى الهلاك على أيدي المشتركة بخطوط التماس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

دفعت المليشيات الحوثية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، العشرات من عناصرها الى الهلاك على أيدي أبطال القوات المشتركة المنتشرين بجاهزية قتالية ومعنويات عاليتين على طول إمتداد خطوط التماس في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران نفذت ، محاولة تسلل صوب مدينة حيس مركز المديرية من جهة قريتي الحلة والحمينية – جنوب غرب المدينة – وسرعان ما انكسرت بمصرع وجرح معظم المشاركين فيها وإجبار البقية على الفرار.

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وجاءت المحاولة الإنتحارية البائسة للمليشيات صوب حيس عقب ساعتين من سحق محاولة مماثلة لبقايا جيوبها المتسللة صوب منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

ولفتت المصادر، أن تعزيزات وتحركات عناصر المليشيات كانت مرصودة منذ وصولها من جهة مدينة زبيد وتمركزها في مناطق نائية شرق الجبلية الأمر الذي جعلها صيدا سهلا لأبطال القوات المشتركة بمجرد محاولتها الإقتراب من خط التماس.

وكان قطاع مدينة التحيتا قد شهد أمس الأول اشتباكات سرعان ما حسمتها القوات المشتركة بضربات مركزة على مواقع استخدمتها المليشيات في استهداف الأحياء السكنية وسط وأطراف المدينة المعروفة بكثافتها السكانية.

يشار الى ان خروقات المليشيات التابعة لإيران لم تتوقف يوما واحدا لكنها تتحول وبالاً عليها أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة