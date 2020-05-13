المليشيا تقصف الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران بقذائف الدبابات وقذائف مدفعية الهاون منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف الدبابات وقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 نحو المنطقة بشكل عنيف.

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وطبقاً للمصادر، فقد تمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر القصف الحوثية، وردت عليها وأخمدتها على الفور.

وذكرت المصادر، ان المليشيات استهدفت المنطقة في ساعات متفرقة من اليوم بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23؛ وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة الانسانية الأممية لوقف اطلاق النار، في سعي منها للقضاء على عملية السلام الأممية في الحديدة.