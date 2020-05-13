مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حرض بحجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 13/أيار/2020، تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات على تجمعات للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

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