هادي يعزي في وفاة المهندسين عبدالرحمن كتبي وعلي العيدروس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، برقيات عزاء ومواساة الى اهل واسر وذوي ومحبي كل من مدير عام مكتب وزارة الاتصالات بعدن المهندس عبدالرحمن عمر كتبي ،ومدير عام النظم والمعلومات بالهيئة العامة للبريد المهندس علي العيدروس، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



كما بعث الرئيس برقية عزاء عامة لابناء واهالي واسر المتوفين بالحميات في العاصمة المؤقتة عدن..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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