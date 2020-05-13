إب: مقتل وإصابة 5 مدنيين برصاص مسلحين

قتل مواطنان وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص مسلحين في حادثتين منفصلتين شهدتهما مديريتي المشنة وجبلة بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقال شهود عيان، إن شاباً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في منطقة وراف بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، برصاص مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ الجريمة.



وأشارت المصادر إلى أن القتيل يدعى "عبدالكريم درهم ابو لحوم" فيما الجرحى نقلوا إلى أحد مستشفيات مدينة إب،



وفي وقت سابق قتل سائق دراجة نارية يُدعى "فواز حميد" برصاص مسلحين كانوا يتبادلون إطلاق النار في شارع الأوقاف بمديرية المشنة .



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، انتشار واسع لجرائم القتل اليومية والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، في ظل فوضى أمنية عارمة.



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