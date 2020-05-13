أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الأربعاء.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني في الفترة الصباحية ليومنا هذا الأربعاء، 13/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ مناقشة وضع نشاط مؤسسة المياه والصرف الصحي بشبوة ـ https://www.elyamnelaraby.com/479392/ ـ قيادات عسكرية من مأرب ترفض اوامر علي محسن بالذهاب الى شقرة وقتال الجنوبيين ( أسماء). ـ https://www.elyamnelaraby.com/479393/ ـ الجيش الوطني يصد هجوم عنيف للميليشيا في جبهة قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/479397/ ـ محافظ شبوة يدشن المرحلة الأولى من مشروع إنارة مدينة عتق https://www.elyamnelaraby.com/479399 ـ توزيع2140 سلة غذائية رمضانية بشبوة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/479400 ـ المليشيا تغلق سوقا شعبيا في مديرية معين بصنعاء بسبب كورونا https://www.elyamnelaraby.com/479412 ـ قوات الجيش تصد هجوما مزدوجا للمليشيا في قانية شمال البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/479414 ـ إب.. مقتل شاب وإصابة 3 آخرين برصاص مسلحين في وراف https://www.elyamnelaraby.com/479417 ـ التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في صعدة وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/479419 ـ شاهد.. البحسني يرفع أجمل عبارات التهاني لعموم الممرّضين والممرّضات بالمحافظة في اليوم العالمي للتمريض https://www.elyamnelaraby.com/479389/

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