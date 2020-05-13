محلل سياسي جنوبي يكشف عن حل الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

الشحات غريب

كشف المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، عن حل الأزمة اليمنية



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وقال "الحدي" لليمن العربي، إن الازمة اليمنية حلها واضح وبسيط وهو إنهاء الوحدة اليمنية بين دولتي الجنوب والشمال ومن ثم حل مشاكل كل طرف على حده، فالأزمة اليمنية لا يمكن حلها بحلول سطحية لانها أزمة عميقة جذورها تمتد الى خطأ وحدة 22 مايو 1990 وما تلاها من حروب وغزو شمالي لدولة الجنوب وتدميرها وكل اشكال الحياة فيها.

وأَضاف: لهذا فالحل هو ايقاف الحرب والدخول بمفاوضات سياسية بين الشمال والجنوب تقوم على اساس استعادة استقلال دولة الجنوب. وذلك لحماية المنطقة وامنها القومي في الاول والاخير.