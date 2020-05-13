اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في صعدة وسقوط قتلى وجرحى

0 نشر
اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في صعدة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في صعدة وسقوط قتلى وجرحى

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 13/أيار/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

Advertisements

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة الفرع بمديرية كتاف شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

كما قصفت مقاتلات التحالف، تجمعات للمليشيا في مديرية الظاهر بالمحافظة ذاتها.

 

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في صعدة وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا