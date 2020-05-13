التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في صعدة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 13/أيار/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة الفرع بمديرية كتاف شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. كما قصفت مقاتلات التحالف، تجمعات للمليشيا في مديرية الظاهر بالمحافظة ذاتها. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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