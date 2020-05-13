- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. مقتل شاب وإصابة 3 آخرين برصاص مسلحين في وراف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020
الخليج 365 ـ إب
قتل شاب وجرح ثلاثة آخرون، إثر إطلاق نار من قبل مسلحين في إحدى مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقالت مصادر محلية إن الشاب عبدالكريم درهم أبو لحوم لقي حتفه وأصيب شقيقه وآخران إثر إطلاق نار تعرضوا له من قبل مسلحين في منطقة وراف غرب مركز مديرية جبلة بمحافظة إب.
وأشاروا إلى أن الحادثة جاءت عقب خلاف بين الطرفين على أرضية في المنطقة في ظل الغياب التام للسلطة الأمنية والقضائية في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر إب.. مقتل شاب وإصابة 3 آخرين برصاص مسلحين في وراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.